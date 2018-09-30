(Görüntülü) SİİRT'TE KAZA 2 ÖLÜ 3 YARALI; GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE ŞÖFÖR HAYATINI KAYBETTİ (EK)

(Görüntülü) SİİRT'TE KAZA 2 ÖLÜ 3 YARALI; GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE ŞÖFÖR HAYATINI KAYBETTİ (EK)

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