(Görüntülü) Sevgilisi tarafından yakılan kadının otomobilden atılma anı kamerada

BURSA'da Ümit V.'nin (30) bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever'i (35) otomobilde yaktıktan sonra sokağa atma anları, cep telefonu ile görüntülendi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütayha Domaniç'ten gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan ikili, Millet Mahallesi'nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V., otomobilde bulunan benzini, direnmesine rağmen Vatansever'in üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Vatansever'i otomobilden indirirken, kendisi de kısmen yanan Ümit V., araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yol kenarında bir kadının yandığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever'i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Ümit V.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında ağır derece yanıklar meydana gelen Şengül Vatansever ile Ümit V., Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan Yanık Ünitesi'nin tadilatta olması ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle Kocaeli'ye sevk edildi. Şengül Vatansever, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşanını yitirdi OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ Bu arada Volkan V.'nin, sevgilisini araç içersinde yaktıktan sonra çıplak şekilde sokak ortasına atıp kaçma anı, bu sırada yoldan geçmekte olan araçtakiler tarafından görüntülendi. Çıplak halde yol ortasına atılan Şengül Vatansever'in, üzeri örtüldükten sonra hastaneye kaldırıldığı görülüyor.

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