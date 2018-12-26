ULAŞIM AKSADI Ankara- Konya karayolunun Şereflikoçhisar ilçesi mevkisinde Villa Turizm'e ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çalışmaların tamamlanması ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazada yaralanan 20 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
(Görüntülü) Şereflikoçhisar'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı (2)
ULAŞIM AKSADI Ankara- Konya karayolunun Şereflikoçhisar ilçesi mevkisinde Villa Turizm'e ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri...
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