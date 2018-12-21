TUNCELİ,() - Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.
(Görüntülü) Savaş uçakları, teröristlerin sıkıştırıldığı mağarayı bombaladı (1)
TUNCELİ,() - Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey...
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