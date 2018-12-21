(Görüntülü) Savaş uçakları, teröristlerin sıkıştırıldığı mağarayı bombaladı (1)

TUNCELİ,() - Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.