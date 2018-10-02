(Görüntülü) Saros'taki ÇED toplantısında 'imza' gerginliği

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde, BOTAŞ tarafından yapılması planlanan yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Kara Boru Hattı Projesi için düzenlenen ÇED toplantısında imza gerginliği yaşandı. Projeye karşı çıkanlar dilekçelerinin imza karşılığında alınmasını isterken, yapılmak istenen bilgilendirme sunumunu da dinlemedi. Sloganlarla projeyi protesto eden kalabalık, Saros Körfezi'nin gemi iskelesi ile birlikte yok olacağını savundu. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Konferans ve Tiyatro salonundaki ÇED bilgilendirme toplantısına Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül ve firma yetkilileri katıldı. Projeye karşı çıkan kalabalık toplantı öncesinde itiraz dilekçeleri hazırladı. Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, salonda toplananlara öncelikle yapılacak projeyle ilgili sunum yapılacağını ve ardından görüş ile taleplerin alınacağını söyledi. Buna sloganlarla karşılık veren kalabalık adına konuşan avukat Bülent Kaçar, projenin bilimsel ve hukuksal olmadığını savunarak, "Saros Körfezi'nin bütün ekolojik dengesini bozacak, dönüşümü olmayan hasarlar verecek. Bu proje BOTAŞ tarafından yapılmak istenen bir entegre liman projesidir. İskele adı altında yapılacak iskele, ormanlarımızı yıkıma uğratacak, yıkım projesidir. Proje ne hukuka, ne de bilime uymamaktadır" dedi. SUNUMU DİNLEMEDİLER Avukat Kaçar'ın uzun anlatımlarının ardından kalabalık itiraz dilekçelerini imza karşılığında Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül ve firma yetkililerin bulunduğu heyete vermek istedi. Ancak Bülbül, tek bir tutanakla dilekçeleri alabileceğini söyledi. İki taraf arasında uzun süre imza gerginliği yaşandı. Bu sırada firma yetkililerinin yapmak istediği sunum, kalabalık tarafından ıslık ve sloganlarla kesildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bülbül, uzun süren tartışmaların ardından itiraz dilekçelerini almadan salondan ayrıldı. Avukatlardan oluşan heyetle yapılan görüşmelerden de bir sonuç alınamayınca Keşan Kent Konseyi üyeleri itiraz dilekçelerini toplayıp, müdürlüğe teslim edeceklerini söyledi. 'SAROS TURİZM KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ' ÇED toplantısını protesto eden Keşan Kent Konseyi üyeleri gemi iskelesinin Saros'u bitirecek proje olarak gördüklerini belirterek, gerçekleşmesini istemediklerini söyledi. Edirne Barosu avukatlarından Gökhan Karakoç, Saros'un Bakanlar Kurulu kararıyla turizm bölgesi ilan edildiğini belirterek, "Saros'a yapılmak istenen şudur; Sazlıdere köyümüze bir iskele yapılması planlanıyor. Bu iskele ile sıvı doğalgaz taşıyan büyük, devasa doğalgaz tankerlerinin gelip orada gazını boşaltması ve bunların o civardaki ormanların içerisinden geçecek gaz boru hattıyla diğer doğalgaz tesislerine entegre edilmesi planlanıyor. Bugün bunun halkı bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantı yapılamadı, itiraz dilekçeleri alınmadı. Toplantıda da gerginlikler çıktı. Saros Körfezi, Bakanlar Kurulu'nun birkaç yıl önce aldığı kararla turizm koruma bölgesi ilan edildi. Aynı zamanda ekolojik turizmi geliştirme bölgesi. Hem bu varken, diğer yandan Türkiye'nin tarafı olduğu RAMSAR sözleşmesi, Cenevre Protokolü, Akdeniz'in korunmasına yönelik sözleşmeler, koruma altındaki bir alandan bahsediyoruz. Aynı zamanda doğalgaz boru hattının geçmesi planlanan projeden bahsediyoruz. Bunların ikisinin yan yana gelmesi, akla mantığa sığmaz, kabul edilemez. Trakya'da yaşayan insanlar olarak şiddetle karşıyız. Projenin çevreye zarar vermeyeceğini söylemek doğru değildir. Toplantıdan da beklenen sonuç çıkmamıştır. İtirazlarımızı yüksek sesle tekrarlayacağız" diye konuştu. 'GÖRDÜĞÜM EN SAÇMA ÇED RAPORU' Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakan Eşme de projeye şiddetle karşı çıktılarını belirterek, "Saros'u bir BOTAŞ körfezine çevrime projedir bu. Halk bunu istemiyor, halk bölgenin doğal güzellikleriyle kalmasını istiyor. Toplantıdan halktan gelen itiraz dilekçelerini almadılar. Burada endemik türler olmadığına dair rapor hazırlanmış. Bugüne kadar gördüğüm en saçma ÇED raporu olmuş. Rapora ve projeye halk isyan etti, istemedi" dedi. Projeye karşı çıkanlardan Esin Duman, ÇED toplantısının yapılamadığını ifade ederek, "Saros'u yok etmeye çalışıyorlar. Doğal güzelliklerini, denizi, tarımı. Ankara'dan buraya Saros'un doğal güzellikleri için taşındık artık burada yaşıyoruz. Bu nedenle de 'Saros'a dokunma' diyoruz. Toplantıda imzalarımızı almadılar, itirazlarımızı almadılar. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. 'BİZE GÖRE TOPLANTI YAPILDI' Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, ÇED toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Saros ile ilgili yaptığımız ÇED toplantısında tabi yine provokatörler önde olmak şartıyla yerelde bunlar öne geçmiştir. Bizim niyetimiz halis halkımızı bilgilendirmek. Biz halkımızı dinlemeye geldik. Bütün dertlerini dinlemeye geldik. Bu toplantıyı engellemeye çalışanlar oldu. Ama biz toplantının nihai olmasını talep ettik. Bakanlığımızı bilgilendireceğiz, kararı onlar verecek. Toplantıyı biz değerlendireceğiz, bizim fikrimiz toplantı nihai olmuştur" ifadelerini kullandı. ÇED toplantısını protesto eylemine, çevrecilerin yanı sıra CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, eski milletvekili Kemal Değirmendereli de katılarak destek verdi. ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMIŞTI BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Keşan’a bağlı Sazlıdere köyü sahili sınırları içerisinde Saros FSRU Gemi İskelesi yapılması için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla geçen 4 Ağustos günü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti.

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