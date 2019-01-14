(Görüntülü) Sarallarla bağlantılı şebeke üyelerine ikinci operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı gruba düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 5 Aralık'ta liderliğini Ümit Saral ve Tufan Saral'ın yaptığı gruba yönelik yaptığı operasyonda 17 kişiyi gözaltına almış bu şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı. Serbest bırakılan şüphelilerin, tutuklanan suç örgütü üyeleri hakkındaki şikayetlerini geri çekmeleri için mağdur iş adamlarını darp edip tehdit ettikleri ve 'Şikayetinizi geri alacaksınız' dediği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, kentte belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.







