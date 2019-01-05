(Görüntülü) Şanlıurfa ve Gaziantep'te sahte para operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA ve Gaziantep polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bir matbaada çok sayıda sahte belge, Türk Lirası, ABD doları ve Irak dinarı basan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Basılan sahte belge ve paraların çevre illere dağıtıldığı öğrenildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, sahte belge, Türk Lirası, ABD doları ve Irak dinarı basanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin Gaziantep'te matbaaya yaptığı operasyonda, sahte para basan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada ise sahte para baskısında kullanılan kalıplar, soğuk mühür, hologram, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf kesme makinesi, banknot şerit ve toz boya baskı makinesi ele geçirildi. SAHTE BELGE KALIPLARI BULUNDU Matbaada ayrıca sahte çipli kimlik kartı, sürücü belgesi ve polis kimliği basımında kullanılan kalıplar da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç.'nin sahte kimlik taşıdığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, başkasına ait banka ve kredi kartlarının kullanılması, tehdit ve sahtecilik' suçlarından toplam 19 kaydının olduğu ve 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Sahtecilikte kullanılan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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