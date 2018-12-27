(Görüntülü) Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama (3)

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öne sürülen patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.