(Görüntülü) Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atakum'dan İlkadım'a yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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