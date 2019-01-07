ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 3 görevlinin kurtarıldığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta, Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alındığı belirtildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bot ve helikopter ile anında arama- kurtarma faaliyeti başlatıldığı kaydedilirken, mürettebattan 3 görevlinin kurtarıldığı açıklandı. Bakanlık tarafından gemideki diğer görevlilerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Öte yandan gemiden kurtarılan 3 görevlinin, helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Samsun açıklarında fırtına etkili olurken, Karadeniz illerinden kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
(Görüntülü) Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı (3) (Fotoğraflar)
ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 3 görevlinin kurtarıldığı...
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