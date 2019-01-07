(Görüntülü) Samsun açıklarında gemi battı; mürettebattan 4 kişi kurtarıldı (5)

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN açıklarında Panama bayraklı gemi henüz belirlenemeyen nedenle battı. Gemiden tehlike sinyali alınmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, arama- kurtarma çalışmalarında 13 kişilik mürettebattan 4'ünü kurtarıp, hastaneye götürdü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta, Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alındığı belirtildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bot ve helikopter ile anında arama- kurtarma faaliyeti başlatıldığı kaydedilirken, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı. Bakanlığın açıklamasında gemideki diğer görevlilerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı’nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır" denildi. Öte yandan gemiden kurtarılan 4 görevlinin, helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Samsun açıklarında fırtına etkili olurken, Karadeniz illerinden kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Gemideki mürettebat sayısının 13 olduğu öğrenildi.