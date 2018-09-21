(Görüntülü) Saldırılar durdu, İdlib’de hayat normale dönmeye başladı

TÜRKİYE ile Rusya arasında mutabakatın imzalanmasının ardından İdlib'e yönelik hava ve karadan saldırıların durması sivillere rahat nefes aldırdı. Günlerdir tedirginlik yaşayan siviller, saldırıların durmasının ardından kentte günlük yaşamlarını güven içerisinde sürdürdü.



Suriye rejim güçleri, ülkedeki iç savaşın fitilinin ateşlendiği yer olan Deraa'da kontrolü sağlamasının ardından yeni hedefi olarak belirlediği muhaliflerin elindeki son kent merkezi olan İdlib’e Rusya desteği ile havadan bombardıman başlattı. İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgelerin hedef alındığı bombardımanda çok sayıda kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve yerleşim alanları tahrip edildi. Binlerce kişinin hava saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek kent merkezi ve ilçelerine doğru gittiği İdlib’in güneyindeki bölgeler rejim güçlerince karadan da ağır silahlarla ateş altına alındı. Günlerce süren saldırılar 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib’de büyük tedirginliğe yol açtı.



Rejim karşıtları ile Esad güçlerinin kontrolü sağladığı yerden tahliye edilenlerin gelmesiyle muhaliflerin elindeki son kaleye dönüşen İdlib, olası bir harekat ile 4 milyon insanın hayatını tehdit etmesi nedeniyle tüm dünyanın da bir anda merkezine oturdu. Astana mutabakatı kapsamında garantör ülke olarak İdlib’de bulunan Türkiye, Rusya ve İran saldırıların durması için diplomasi trafiği başlatırken, sahada da muhalif gruplar olası kara harekatına karşı savunma hatları oluşturdu.



Tüm dünyanın yakından takip ettiği İdlib'de olası bir operasyonun katliama dönüşmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı son görüşmede mutabakat zaptı imzalandı ve silahsızlanma bölgesi oluşturulması kararlaştırıldı. Varılan mutabakatın ardından Rusya ve rejim güçleri, İdlib kırsalına yönelik hava saldırılarına son verdi. Rejim güçlerinin bazı bölgelerde ise muhaliflerin bulunduğu alanlara yönelik topçu ateşini geçmiş günlere göre azalttı.



Günlerdir evlerinden çıkmayan İdlibliler ise anlaşma sonrası saldırıların durmasıyla rahat nefes aldı. Eski günlere göre daha fazla sayıda insanın gündüz ve gece sokaklarını doldurduğu kentte insanlar, Türkiye’ye müteşekkir olduklarını ifade ediyor. Geçmiş günlerde kırsala yönelik hava ve kara saldırıları nedeniyle tedirgin olduklarını, kent merkezinde dünyanın rejimi engellemesini beklediklerini anlatan İdlibliler, bu konuda en büyük gayreti savaşın başından bu yana desteğini yanlarında hissettikleri Türkiye’nin gösterdiğini kaydetti. Bundan sonraki süreçte saldırıların son bulmasını ve dünyanın yıllardır süren bu savaşı sonlandırması için sivillerin sesini duymasını istediklerini anlatan İdlibliler, en büyük isteklerinin biran önce Suriye’de huzurun sağlanması olduğunu vurguladı.



Saldırılar nedeniyle kırsal bölgelerde yaşayan ve evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere giden 30 bini aşkın kişinin büyük bölümü de mutabakatın ardından yeniden köylerine döndü.



Öte yandan İdlib’in 100 bin nüfuslu ilçesi Eriha’da da saldırıların durmasıyla insanlar sokaklara çıkmaya başladı. Hava saldırıları nedeniyle birçok yerleşim alanının yıkıldığı, okul ve camilerin tahrip olduğu ilçede yaşayanlar, Türkiye’nin daha önce yaptığı Fırat ve Zeytin Dalı Harekatları ile Azez, Cerablus, El Bab ve Afrin kentlerinin ardından İdlib’i de terörden arındırarak güvenli hale getirmesini arzuladıklarını dile getirdi.

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