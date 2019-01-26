(Görüntülü) Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza, tezgah başında deri kesti

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), ()- RUANDA'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Manisa'nın Salihli ilçesinde dericilik sektörünü inceledi. Tezgahın başına da geçen Nkurunziza, deri kesti.



Manisa'nın Salihli ilçesine gelen Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, bir deri tekstil firmasında incelemelerde bulundu. Firmada deri ceket üretimi hakkında yetkililerden bilgi alan Nkurunziza, bir ara tezgahın başına geçip deri keserek, kalıp çıkarttı. Nkurunziza, deriyle ilgili yeterince hammaddeye sahip olmalarına rağmen, ülkesinde bu hammaddeyi son ürün haline getirme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. İşletmede deri ceket ve diğer kıyafetlerin yapımını da inceleyen Nkurunziza, Türkiye ve Ruanda arasında gelişen ticaret hacmine dikkat çekti. Büyükelçi Nkurunziza, "Salihli gibi küçük bir ilçede bile çok sayıda işletme bulunmasına rağmen, Ruanda'da hiç işletme bulunmaması büyük eksiklik. Türkiye ile Ruanda arasında gelişen bir ticaret hacmi mevcut. Türkiye, Ruanda'nın ekonomik gelişmesi için yardımda bulunabilir. Türkiye ayrıca bu konuda da örnek alınabilecek bir ülke. Ruanda'da böyle tesislerin üretim yerlerinin olmasını istiyoruz" dedi.



Firma sahibi Veysel Yıldırım ise, "Türkiye, dericilik sektöründe kendisini kanıtlamış bir ülke. Bu sektörün Ruanda gibi ülkelerde de girişimciler için önemli fırsatlar sağlayabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.