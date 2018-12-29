(Görüntülü) Reklam panosuna çarpan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan TIR, reklam panosuna çarptı. Hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Sefa G. (40) ise ağır yaralandı.



Kaza, saat 00.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Merkez istikametine seyir halinde olan Sefa G. yönetimindeki 06 SAZ 65 plakalı TIR, soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşaktaki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR hurda yığınına dönerken, sürücü Sefa G. ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sefa G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak, araç trafiğini bir süreliğine tek şeritten sağladı. Sefa G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×