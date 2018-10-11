(Görüntülü) Polisten kaçan alkollü sürücü Ben aslında anlayışlı insanım

ZONGULDAK'ta polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kent merkezindeki kovalamacının ardından yakalandı. Gözaltına alınmamak için uzun süre polise dil döken alkollü sürücü K.D., Ben aslında anlayışlı bir insanım. Sizide anlayabiliyorum. Ben risk almak istemedim. Ehliyetim benim 5 yıl gitti. Ben ehliyetimi 2022'de alacağım. Ne olur beni bırakın. dedi. Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 BA 1712 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Caddesi güzergahına kaçmaya başladı. Yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşürerek seyir halinde olan otomobil, emniyet müdürlüğü kavşağında sahil kenarına inerek polisleri atlatmaya çalıştı. Aracı takip eden ekipler, sahil kenarında park edilen otomobili ve kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Polise direnince kelepçelenen M.D. ve otomobil sürücüsü olduğu tespit edilen K.D., aracın yanına götürüldü. Araçta yapılan aramada alkol şişeleri bulundu. Ehliyetine daha önceden alkolden el konulduğunu söyleyen ve alkollü olduğu tespit edilen K.D., kendilerini serbest bırakmaları için polisi ikna etmeye çalıştı. Bir daha alkollü araç kullanmayacağını ifade eden K.D., Ben aslında anlayışlı bir insanım. Sizide anlayabiliyorum. Ben risk almak istemedim. Ehliyetim benim 5 yıl gitti. Ben ehliyetimi 2022'de alacağım. Ne olur beni bırakın. derken, polis memuru da yasa gereği belirten cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi. Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı çalılık alanda uyuşturucu araması yapıldı. Aramada, uyuşturucu madde bulunamadı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Görüntü Dökümü ........................... -Şüphelilerin gözaltına alınması -Araçlarının yaına götürülmesi -Polisin arama yapması -K.D'nin polisle konuşması -Detaylar -Gözaltına alınmaları -Aracın çekiciye yüklenmesi Haber-Kamera Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK,() Süre (3.32) Boyut (396 MB)

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