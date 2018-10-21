(Görüntülü) Polislerin motosikletiyle ticari taksi çarpıştı 2 polis ile şoför yaralandı (ek)

(Görüntülü) Polislerin motosikletiyle ticari taksi çarpıştı 2 polis ile şoför yaralandı (ek)

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