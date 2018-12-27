(Görüntülü) Polis otosunda "tecavüz iddiası" davasında istenen cezalar belli oldu 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ'nde 11 ay önce önce görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz ettiği iddia edilen polis memuru S.E. (27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y.'nin (28) yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, tutuklu sanık S.E.'nin "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere, tutuksuz sanık R.Y.'nin de "Cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Mütalaaya karşı taraflara beyanda bulunmak için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.





P.T: ŞİKAYETÇİYİM



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu. Öte yandan şikayetçi P.T. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Söz verilen P.T. "Şikayetim devam ediyor. Şikayetçiyim" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da dosya kapsamında suçun açık olduğunu belirterek, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.





SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018' meydana gelen olay şöyle oldu: Olay tarihinde gece yarısı P.T. üst geçitten geçti ve evine gitmek üzere yürüdüğü sırada polis üniformalı sanıkların içinde bulunduğu ekip otomobiliyle karşılaştı. Ekip otomobili bir süre sonra 'U' dönüşü yaptı ve mağdure P.T.'nin yanına gitti. Polis memuru S.E. aracın camını açtı ve mağdure P.T.'ye "Gideceğin yere kadar bırakayım" dedi. P.T. ise kabul etmedi. S.E.'nin ısrarı üzerine P.T. polis aracının arka koltuğuna bindi. S.E. evinden sarj aletini alacağını söyledi ve P.T.'ye evine gitmeyi teklif etti. P.T. bunu kabul etmedi. S.E. şarj aletini alarak geri geldi ve aracını hareket ettirerek, ıssız bir bölgeye gitti. Aracını durduran ve şoför koltuğundan inen S.E., arka koltukta bulunan P.T.'nin yanına geçti ve P.T.'yi öpmeye başladı. Ardından S.E., P.T.'ye cinsel saldırıda bulundu. P.T. ekip otosundan dışarı çıkarak üstünü giydi. S.E. daha sonra P.T.'yi aldığı yere bıraktı. P.T. iner inmez 155'i arayarak maruz kaldığı saldırıyı ihbar etti, ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mütalaada olay sonrasın da araçta mağdure P.T.'ye ait genotip özellikler ile sanık S.E.'ye ait genotip özelliklerin karışık olduğu tespit edildiğine ilişkin uzman raporunun bulunduğu, sanık S.E. ile mağdurenin HTS kayıtlarının mahkemeye getirtildiği ancak sanığın beyanlarını doğrulayan bilgi bulunmadığı belirtildi. Mütalaada, sanığın pantolonuna boşaltığı yönündeki ifadesinin kriminal rapor ile doğrulanmadığı, sanığın mağdurenin kardeşi ile arkadaşlığı bulunduğu, ayrıldığı ve kendisine kumpas kurulduğu iddiasının tanıklar tarafından doğrulanmadığı vurgulandı.





DİĞER SANIK EYLEME İŞTİRAK ETTİ



Mütalaada, diğer sanık R.Y'nin kamu güvenliğini sağlama görevini bırakarak, bu amaçla kendilerine tahsis edilmiş aracın amaç dışı kullanımına itiraz etmediği, izin verdiği, diğer sanığı engellemediği, amirlerine bildirmediği, resmi üniformalı bulunduğu, bu şekilde suç işleme kararı bulunan S.E.'nin eylemine iştirak ettiği vurgulandı.





SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Sanık S.E'nin "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen mütalaada, diğer sanık R.Y.'nin "Cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından toplam 6 aydan 8 yıla kadar cezalandırılmasını



ayrıca R.Y'nin de tutuklanmasını talep edildi. Söz verilen sanık S.E. bir yıldır tutuklu olduğunu, kendisini tanıyan mağdurenin tanımamazlıktan geldiğini savunarak, "155 ihbarı ve 'rızam yoktu' beyanıyla tutukluyum. Rızasının olmadığı bir durum gerçekleştirmedim. Mağdurum" dedi. Diğer sanık R.Y ise "Arabaya bindinden itibaren gayet samimi konuştu. Evinin önünde inmedi araçtan. Rızası olmasaydı inebilirdi. Bir tepki vermedi. Ben mesleğimden ihraç oldum, S.E. de tutuklu..." ifadelerini kullandı. Söz alan avukatlar ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.





TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ



Sanık S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.Y.'nin tutuklanma talebinin reddetti. Taraflara süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı Şubat ayına erteledi.





İDDİANAME



İddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyor. iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor.