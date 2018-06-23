(Görüntülü) Piyango milyonerinin otomobilinden 570 bin lirayı çaldılar

ANTALYA'da, Milli Piyango'nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin sahibi olan Murat Tokmak'ın (25) otomobilinden 570 bin lira çalındı. Polis, olaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi yakalarken, çalınan paranın 373 bin 150 lirası ele geçildi.



Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin 4 sahibinden biri olan Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak, hırsızların kurbanı oldu. Eski eşine otomobil almak için 29 Mayıs'ta kendisine ait lüks otomobilinin bagajına 700 bin lira koyan Murat Tokmak, galeriye gitti. 130 bin liraya eski eşine otomobil alan Murat Tokmak, geri kalan 570 bin lirayı otomobilinin bagajına koyarak Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki evine döndü. Lüks harcama yaptığı için Murat Tokmak'ı takip ettiği belirlenen 5 kişi, park halindeki otomobilin zorlayarak açtıkları bagajından parayı çaldı.



Paranın çalındığını fark eden Tokmak, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. İnceleme başlatan polis, şüphelendikleri S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22), S.Ç. (24) ile Ç.E. (19) adlı kadını, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada çalınan paranın 373 bin 150 lirasını ele geçirdi.



Paranın geri kalanını harcadıkları tespit edilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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