(Görüntülü) Patlayan lastiği için yola çıkıp yardım isterken, kazada öldü

KONYA'da kamyonetinin lastiği patlayınca yardım istemek için yola çıkan Ahmet Çağlar (19), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya- Isparta karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Beyşehir’den şehir merkezi yönüne giden Ahmet Çağlar yönetimindeki 46 E 0387 plakalı kamyonetinin lastiği patladı. Çağlar, yardım istemek için kamyonetten inip aynı yöne giden Fahrettin Alpaslan yönetimindeki 42 FEA 97 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak araç, Çağlar'a çarptı. Aracın kaputunun üzerine düşüp, bir süre sürüklenen Çağlar olay yerinde yaşamını yitirdi, Fahrettin Alpaslan ve yanındaki Yunus Emre Ceran ise yaralandı.



İki yaralı, çağırılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çağlar’ın cesedi ise otopsi için Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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