(Görüntülü) Pantolondaki uyuşturucu zulası polisten kaçamadı

Ersan SAN/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı. Pantalon düğmesindeki kabarıklığı fark eden polis düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunu fark etti. Zulada 9 parça esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.