(Görüntülü) Otomobillerden hırsızlık yaparken kameralara yakalandılar

istanbul Fatih'te otomobilleri soyan hırsızlık önce kameraya sonra polise yakalandı Fatih’te otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızları tespit etti Yapılan operasyon sonucu A.A. 26 Ocak'ta Bakırköy’de yakalandı. Yakalanarak emniyete götürülen A.A. ifadesinde olayları akrabası M.A. ve G.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Bunun üzerine M.A. 26 Ocak'ta G.Ş. ise 27 Ocak'ta yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.