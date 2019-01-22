(Görüntülü) Otomobille evinden alıp, ensesinden vurarak öldürmüşler

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Yalçın Demirci'nin öldürülmesiyle ilgili akraba 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin alacak- verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Yalçın Demirci'yi otomobille evinden alıp, tabancayla ensesinden vurduğu belirtildi. Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'nde cumartesi günü, belediye temizlik ekibi yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edip, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen 112 Acil ekibi, Yalçın Demirci olduğu saptanan kişinin öldüğünü belirledi. Tabancayla vurularak öldürüldüğü saptanan Demirci'nin cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, birbirleri ile akraba olan E.T. (34), B.C. (26) ve S.D.'yi (35) gözaltına aldı. Şüphelilerin Yalçın Demirci ile alacak- verecek meselesiyle husumetli oldukları saptandı. Yalçın Demirci'nin, Serdivan'daki evinden otomobille alınıp, ensesinden tabancayla vurularak, cesedinin yol kenarına atıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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