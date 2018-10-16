(Görüntülü) Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Kamyoncular garajından yola çıkan Adem Kaplan (48) yönetimindeki plakasız motosiklet, seyir halindeki Giyas Serebeci (20) yönetimindeki 16 KFY 58 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Adem Kaplan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde Gıyas Serebeci aracıyla seyir halindeyken yan sokaktan motosikletiyle yola çıkan Adem Kaplan'ın çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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