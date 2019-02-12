(Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Sedat Taşar (55), yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Kazım Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Datça Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'nda görev yapan hizmetli, evli ve iki çocuk babası Sedat Taşar yönetimindeki 07 NRP 45 plakalı motosiklete, akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada, Datça'dan Marmaris yönüne giden Hüseyin Kelleci (50) yönetimindeki 66 HP 730 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Taşar yola savrulurken, motosikleti metrelerce sürüklendi, kaskı parçalandı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sedat Taşar'ı ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane yapılan müdahalelere rağmen Taşar, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Kelleci, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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