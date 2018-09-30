(Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI

(Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ YARALANDI

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