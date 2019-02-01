(Görüntülü) Otomobilde unuttuğu bebek çıkarılınca sarılıp öptü

ORDU’nun Altınordu ilçesinde, annesi tarafından otomobilde unutulan bebek, babasının getirdiği yedek anahtarla yarım saat sonra araçtan çıkarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. Yanında bebeğiyle ilçeye gelen anne, yol kenarına otomobilini park etti. Aracından ayrılan anne, geri döndüğünde bebeğini araçta unuttuğunu fark etti. Panik yaşayan anne, kilitli olan otomobil içinde unuttuğu bebeği için polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, uğraşlarına rağmen aracın kapısını açmayı başaramadı. Yarım saatlik bekleyişin ardından olay yerine bebeğin babası geldi. Yedek anahtarla aracın kapısı açılarak bebek kurtarıldı. Anne araçtan çıkarılan bebeğine sarılıp öperken çevredekiler de annenin sevincine ortak oldu.

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