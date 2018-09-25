(Görüntülü) Otogarda silahlı kavga: 2 yaralı (2)

Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bir yaralının taksici olduğu belirtiliyor. Polis, olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme çalışması devam ediyor.