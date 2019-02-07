(Görüntülü) Otobüsün üzerinden düşen işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otobüs üretimi yapılan fabrikada meydana gelen kazada işçi M.O. (40) yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi'nde otobüs üretimi yapılan fabrikada çalışan M.O., kontrol için otobüsün üzerine çıktı. Otobüs üzerinde çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekibinin yaptığı ilk müdühalenin ardından yaralı M.O., ambulansla Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı işçinin yanında gelen firmanın yetkilisi Ü.Ş., acil servis önünde görev yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.