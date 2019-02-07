(Görüntülü) Otel sahibi, mühendisi kendisine hakaret ettiği için vurmuş

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, mühendis Mehmet Doğan G.'yi tabancayla vurarak, bacağından yaralayan otel sahibi Cemal Cihan V.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Cemal Cihan V., yaptırdığı otelde sıkıntılar olduğunu ve bu nedenle kendisine hakaret eden mühendisi vurduğunu öne sürdü. Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Serdar Mahallesi'nde bulunan şantiyede meydana geldi. Mühendis olarak çalışan Mehmet Doğan G. ile Yalova'dan geldiği öğrenilen Cemal Cihan V. arasında, şantiye girişinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal Cihan V., tabancayla ateş ederek, Mehmet Doğan G.'yi bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Mehmet Doğan G., hastaneye kendisi giderken, Cemal Cihan V. ise şantiyeye yakın kafeden polisi arayıp, gelen ekibe teslim oldu. Gözaltına alınan, Yalova'nın Altınova'nın ilçesinde otel sahibi olduğu belirtilen Cemal Cihan V.'nin, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Cemal Cihan V.'nin, otelinde Mehmet Doğan G.'ye 450 bin TL'lik iş yaptırdığını ve işle ilgili sıkıntılar olduğunu öne sürüp, mühendisi bu nedenle telefonda kendisine ağır hakaret ve küfürler edince vurduğunu iddia etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Cemal Cihan V., adliyeye sevk edildi.