(Görüntülü) Osmaniye'de HTŞ terör örgütü şüphelisi 9 Suriyeli gözaltında

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de polis, Heyeti Tahriri Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 9 Suriyeli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında; il merkezinde yakalanan A.B. ve kendisiyle birlikte ikamette bulunan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen M.B., Z.D., A. E., Y. M., E.B., M.E., H.M. ve B.L. olmak üzere 9 Suriyeli'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.