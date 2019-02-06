(Görüntülü) Osmaniye'de aynı viyadükte ikinci TIR kazası: 1 ölü

OSMANİYE’de gündüz saatlerinde bir TIR’ın düştüğü Şekerdere Viyadüğü’nde akşam bir TIR daha metrelerce yükseklikten boşluğa uçtu. Kazada alev topuna dönen iplik yüklü TIR’ın şoförü, hayatını kaybetti.



Osmaniye- Gaziantep E-90 Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki Şekerdere Viyadüğü'nde aynı günde benzer ikinci TIR kazası meydana geldi. Gündüz saatlerinde 01 CMK 91 plakalı TIR'ın kontrolden çıkarak, düşmesi sonucu yaralamalı kazanın meydana geldiği Şekerdere Viyadüğü'nde saat 19.00 sıralarında Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen iplik yüklü TIR, kontroldan çıkarak 10 metre yükseklikten boşluğa uçtu. Yere çakılan TIR, bir anda alev alarak, yanmaya başladı. Kupa kısmında başlayıp, dorseodeki ipliklere sıçrayan yangın nedeniyle TIR, alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan TIR'ı güçlükle söndürdü. TIR'da yapılan incelemede şoförün yanmış cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen şoförün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×