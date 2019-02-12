(Görüntülü) Ormana kaçan 3 şüpheli drone ile arandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, geç saatlerde ellerinde sarılı şekilde halı ile ormanlık alana doğru kaçan 3 kişiyi yakalamak için polis operasyon düzenledi. Şüphelilerin yerini termal kamera ile tespit edebilmek için drone kaldıran polis, sonuç elde edemedi. Olay, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Mazı Dağı mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ellerinde sarılı şekildeki halıyı taşıyan 3 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören 3 kişi ormanlık alana doğru kaçtı. bölgeye sevkedilen takviye ekiple ormanlık alanda arama yapan polisler, havanın karanlık olması nedeniyle sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana giren ekipler, şüphelilerin yerini termal kamera ile tespit edebilmek için drone ile arama yaptı. 4 saat süren çalışmalar ağaçların sık olması ve karanlık nedeniyle sonuçsuz kaldı. 2 KİŞİ GÖZALTINDA Antalya'da, gece saatlerinde ellerindeki sarılı halıyla ormanlığa doğru kaçan şüphelileri arama çalışmalarına, sabah da devam edildi. Polis ekipleri, arama çalışmaları sırasında A.B. ve İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Ormanlıkta kaldığı belirtilen şüphelilerden A.B.'nin, cezaevi firarisi olduğu, çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunduğu, üzerindeki sahte kimliğin terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Polis, 2 şüpheliyi sorgulamak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.