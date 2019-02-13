(Görüntülü) 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi Adana'da gerçek oldu

BAŞROLLERİNİ Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi Adana'da gerçek oldu. Halk arasında 'Sazan Sarmalı' (işlerini birbirine dolaştırma) olarak bilinen yöntemle profesyonel dolandırıcılık yapan Yasin Erdem (54) polisin dikkati sonucu yakalandı. İddiaya göre, Yasin Erdem 2016'da Diyarbakır'da meşrubatcılık yapan Bilal C.'nin işyeri numarasını internet üzerinden bulup aradı. Kendisinin de meşrubatçı olduğunu söyleyen şüpheli, elinde piyasa değeri 120 bin lira olan kutu içecek olduğu, çok sıkıştığını ve bu ürünleri 65 bin liraya satmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Bilal C. içeçekleri kendisinin alabileceğini söyledi. Yasin Erdem, daha sonra Adana'da kuyumculuk yapan Zeki Ö.'yü arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyip, kuyumcunun hesap numarasını istedi. Şüpheli, Zeki Ö.'den aldığı hesap numarasını Bilal C.'ye vererek "Parayı bu hesap numarasına yolla, daha sonra sana vereceğim adrese kamyoneti yolla ve meşrubatları al" dedi. Bilal C.'nin 65 bin lirayı yollaması üzerine kuyumcuya giden Yasin Erdem, altınları alıp kayıplara karıştı. Adana'ya gelen Bilal C. ise dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Zeki Ö. isimli kişinin kendisini dolandırdığını söyleyen Bilal C. parasının bulunmasını istedi. ANLAMI, İŞLERİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMA İhbar üzerine kuyumcuya giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeki Ö.'nün ifadesini aldı. İşyeri sahibi ise "Ben kimseyi dolandırmadım, bir kişi benden 65 bin liralık altın almak istedi. Hesap numaramı verdim, para gelince de altınları teslim ettim" dedi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerdeki kişinin eşgalini belirledi ve şüphelinin hiçbir suç kaydının olmadığını tespit etti. Halk arasında 'Sazan Sarmalı' anlamına gelen dolandırıcılık yönteminin, 'işleri birbirine dolandırma' usulüyle yapıldığını ortaya çıkardı. Yasin Erdem aynı yöntemi kullanarak 12 Temmuz 2018'de yine Diyarbakır'da züccaciye firması olan Latif O.'nun da 65 bin lirasını dolandırdı. POLİS FARK ETTİ, SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI Yasin Erdem, 11 Şubat'ta ise, yine Diyarbakır'da doğalgaz firması olan Abdullah A.'yı internet üzerinden numarasını bularak aradı. Şüpheli, "Elimde 35 adet yoğuşmalı kombi var. Bunların piyasa değeri 150 bin lira, almak istersen kombiler Elazığ'da sana 65 bin liraya bırakırım" dedi. Yasin Erdem ise yine Adana'da kuyumcu Naime B.'yi arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyerek hesap numarası istedi. Hesap numarasını Abdullah A.'ya veren şüpheli parayı hesaba yatırttı. Elazığ'a giden Abdullah A. ise dolandırıldığını anlayınca polise gitti. Yasin Erdem ise, kuyumcudan altınları aldı. Bu sırada yolda devriye gezen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudan çıkan kişinin 2016'da Zeki Ö.'yü dolandıran ve güvenlik kamerasındaki Yasin Erdem olduğunu fark etti. Polis, şüpheliyi üzerindeki altınlarla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen Yasin Erdem sorguya alındı. Kuyumcular ise altınları alan kişinin Yasin Erdem olduğunu söyledi. Şüpheli ise, "Ben kimseyi dolardırmadım, güvenlik kamerasındaki kişi ben değilim" diyerek kendini savundu. İşlemlerinin ardından mahkeme çıkarılan Yasin Erdem tutuklandı.

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