(Görüntülü) NİSİBİ KÖPRÜSÜNDEKİ YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

(Görüntülü) NİSİBİ KÖPRÜSÜNDEKİ YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

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