(Görüntülü) Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalanlar yakalandı

Ali KADI NİĞDE,() Niğde'de içinde bir şirkete ait 1 milyon 482 bin lira olan aracın dinlenme tesisinden yüzü maskeli bir kişi tarafından çalınmasının ardından, aralarında paranın sahibi iş yerinde çalışan kişilerinde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Polis, çalınan paranın 1 milyon 336 bin TL'sini de buldu. 27 Ocak'ta meydana gelen olayda, bagajında 1 milyon 482 bin TL bulunan araç, 27 Ocak'ta Ulukışla ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeyken, başka bir araçtan inen yüzü maskeli bir erkek şahıs tarafından çalındı. Şirket sahibi A.Z.'nin ihbarı üzerine araç Ankara yolunda terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede araçta bulunduğu belirtilen 1 milyon 482 bin TL nakit paranın çalındığı anlaşıldı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatan polis, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Ekipler yaptıkları çalışmada olayla ilgili aralarında paranın sahibi şirket çalışanlarınında bulunduğu H. Ş., M. Ç., E. Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli şahısların Hatay'ın İskenderun ve Arsuz İlçelerinde bulunan ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 milyon 336 bin TL ele geçti. Şüphelilerden aracı M.Ç.'nin maske takarak çaldığı belirlendi. M.Ç.'nin çaldığı paranın 34 bin TL'si ile teyzesinin kızı olan S.P. adına araç satın aldığı, 112 bin TL'si ile ise bazı şüphelilerin borçlarını kapattığı tespit edildi. Şüpheliler Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. EMNİYET MÜDÜRÜ KISA SÜREDE YAKALADIK Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurdukları özel ekiple şüphelileri kısa süre içinde yakaladıklarını söyledi. Cebeloğlu, Mersin istikametinden Ankara istikametine giden özel bir şirkete ait bir araç ilimizde bir dinlenme tesiste mola verdiği sırada, bu aracı takip eden başka bir araç ve içindeki şahıslar aracı açmak suretiyle çalıp yaklaşık 500-600 metre sonra terk ediyorlar. Araçta bulunan 1 milyon 500 bin TL civarındaki nakit parayı almak suretiyle kaçmışlardır. Olay bize intikal ettikten sonra hızlı bir şekilde Asayiş Şube Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Çok kısa bir sürede hızlı bir çalışma ile bu olayı gerçekleştiren suç şüphelileri yakalanmış. Almış oldukları 1 milyon 500 bin TL civarındaki parayı İskenderun ve Arsuz ilçemizde saklamış oldukları alanda ele geçirildi. Konuyla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştır dedi.