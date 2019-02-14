(Görüntülü) Müze inşaatında iskele çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ Adana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ise tedavisi sürüyor.