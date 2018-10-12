(Görüntülü) MUĞLA İŞÇİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 23 YARALI

(Görüntülü) MUĞLA İŞÇİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 23 YARALI

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