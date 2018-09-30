(Görüntülü) Mucize kurtuluş

BODRUM'da tur otobüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu sırada yol kenarında bekleyen iki kişinin kazadan şans eseri saniyelerle kurtulduğu görüldü.



Kaza, 28 Eylül'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Tur otobüsü, caddenin kenarına park edilen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yolda bekleyen 2 kişinin üzerine savruldu. Yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Üzerlerine savrulan otomobilin geldiğini fark eden 2 kişi son anda kaçarak canlarını kurtardı. Üzerlerine doğru gelen otomobilden saniyelerle kurtulan 2 kişi, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadı.

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