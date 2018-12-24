(Görüntülü) Motosiklet kazasında ölen oğlunu 'Sat şunu' diye uyarmış

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Hasan Uzdemir'in (35) cenazesini almaya gelen baba Selahattin Uzdemir'in, oğlunu 9 ay önce "Oğlum sat şunu" diye uyardığı ortaya çıktı.



Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D400 karayolu üzerinde dün meydana gelen kazada arkadaşlarıyla grup halinde Kemer'den Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir'in kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir,kaza yerinde can verdi.



Hasan Uzdemir'in cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Sivas'ta oturan baba Selahattin Uzdemir de acı haberi alıp Antalya'ya geldi. Oğlunun cenazesini almaya gelen Selahattin Uzdemir büyük üzüntü yaşadı. Hasan Uzdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.



Motosiklet tutkunu olan Hasan Uzdemir'in yaklaşık 9 ay önce sosyal medyadaki hesabından motosikletle hız yaparken çekilmiş bir videoyu paylaştığı görüldü. Saatte 200 kilometrenin üzerine çıktığı görülen motosikletle virajlı yolda giderken çekilmiş görüntünün altına baba Selahattin Uzdemir'in yazdığı mesaj ise dikkati çekti. Baba Uzdemir'in kendi hesabından, "Oğlum Allah korusun. Canım sat şunu" diye yazdığı görüldü.



Diğer yandan Hasan Uzdemir'in yaklaşık bir ay önce de motosikletiyle kaza yaptığı ve yaralandığı belirtildi.