(Görüntülü) MİNİBÜSÇÜLERLE MOTOSİKLETÇİLERİN KAVGASI KAMERADA

MİNİBÜSÇÜLERLE MOTOSİKLETÇİLERİN KAVGASI KAMERADA Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL Kadıköy'de motosikletli gençleri darp ettikleri öne sürülen minibüsçülerin davası başladı. Dinlenen üç sanık minibüs şoförü ile motosikletteki müşteki iki sanık karşılıklı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerını istedi. İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Sinan Kuş, sanık Şeyhmuz Kuş, müşteki sanık Yılmaz Kuş ile müşteki sanık motosiklet sürücüsü Samet Yüksel ve motosiklette bulunan müşteki sanık Seren Okur katıldı. MİNİBÜSÇÜLER KİMSEYE VURMAMIŞ! Tutuksuz sanık Sinan Kuş, suçlamaları kabul etmeyerek, kimseye vurmadığını, kavgayı ayırdığını söyledi. Sinan Kuş, müşteki sanık Seren Okur'a da küfür etmediğini belirterek beraatını istedi. Müşteki sanıklar Samet Yüksel ve Seren Okur'dan şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki sanık Şeyhmuz Kuş savunmasında, müşteki sanıklara vurduğu yönündeki iddiayı kabul etmedi. Samet Yüksel'in elinde bulunan demir eldiven ile kendisine vurarak dişini kırdığını savunan Şeyhmuz Kuş, beraatına karar verilmesini istedi. Müşteki sanık Yılmaz Kuş da kimseye vurmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz Kuş beraatına karar verilmesini istedi. Motosiklet sürücüsü müşteki sanık Samet Yüksel ise sanıklardan Şeyhmuz Kuş'un Seren Okur'a küfür ettiğini kendisine de vurduğunu savunarak, sanık Sinan Kuş'un da Seren Okur'a vurduğunu söyledi. Sanık Yılmaz Kuş'un da kendisine vurduğunu öne süren Samet Yüksel, "Elimde demir eldiven yoktu. Motosiklet kullanırken kullandığım eldiven vardı" dedi. Samet Yüksel beraatini istedi. Müşteki sanık Seren Okur da, Sinan Kuş'un minibüsün içine girdiğini, kesici bir alet alarak üzerlerine geldiğini savundu. Sonradan olay yerine gelen Yılmaz Kuş'un da kendisine vurduğunu söyleyen Seren Okur, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 22 Şubat 2018 tarihinde Kadıköy'de arkasında oturan Seren Okur ile motosikletiyle seyir halinde olan Samet Yüksel'in yolcu almak için yol kenarında duran minibüs şoförü Sinan Kuş ile tartıştığı anlatılıyor. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Şeyhmuz Kuş ve Yılmaz Kuş'un da kavgaya dahil olduğu anlatılan iddianamede, motosiklet sürücüsü Samet Yüksel ve arkasında oturan Seren Okur'a da müşteki sanık sıfatı ile yer verildi. Sinan Kuş hakkında, "Basit yaralama" ve "Mala zarar verme" suçundan 8 aydan 4 yıla, Şeyhmuz Kuş hakkında, "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıldan 7 yıla, Yılmaz Kuş, Samet Yüksel ve Seren Okur hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Görüntü Dökümü: -Minibüs kamerasından kavga görüntüsü