(Görüntülü) Mimar Sinan Üniversitesi'nin çatısında yangın (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. 

(Görüntülü) Mimar Sinan Üniversitesi'nin çatısında yangın (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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