(Görüntülü) Midibüs çaya uçtu: 5 Çinli işçi yaralandı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), ()- İZMİR'ın Kınık ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çaya uçması sonucu, özel bir maden ocağı çalışanı Çinli 5 işçi, yaralandı.



Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, kırsal Elmadere Mahallesi yolunda meydana geldi. Özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında çalışan 11 Çinli işçi, alışveriş yapmak istedi. Elmadere Mahallesi sakinlerinden F.Y. (17), işçileri çarşıya götürmek üzere, babasına ait olan 35 BB 142 plakalı midibüsle yola çıktı. F.Y. yönetimindeki minibüs, Asar mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkın su seviyesi düşük olan çaya uçtu.



Kazada araçta bulunna işçilerden Guobın Luı (45), Zıhıhua Zhang (44), Fenggao Zhang (36), Shaogang Lıan (26) ve Tıejun Huang (50) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Ehliyetsiz sürücüsü F.Y., ifadesi alınmak üzere Kınık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.