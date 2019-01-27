(Görüntülü) Mezarlığın sulama vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, bir mezarlıktan, son bir ayda toplam 300 bin TL değerinde sulama vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları çalan 3 kişi, gözaltına alındı. Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Asri Mezarlık'ta son 1 ay içinde farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin TL değerinde sulama vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları çalındı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen Hamza Ç. (19), Hakan A. (26) ve Ahmet E. (18), yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin iki ayrı hurdacıya sattıkların malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek, belediye görevlilerine teslim edildi.

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