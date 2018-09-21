(Görüntülü) Meyve yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan meyve yüklü TIR devrildi, 2 kişi yaralandı. TIR'ın kasasında bulunan tonlarca meyve ise yola saçıldı. Kaza, İnegöl ilçesinin Mezit-5 mevkiinde meydana geldi. Ankara’ya meyve götüren Ramazan A.(60) yönetimindeki 31 GU 556 plakalı meyve yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Bariyerlerin üzerine devrilen TIR’ın kasasındaki tonlarca meyve yola saçıldı. TIR'da sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu Reşit K. (54), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldılar. Yaralılar ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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