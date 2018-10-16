(Görüntülü) METROBÜS KAZA YAPTI; SEFERLER DURDU -9(Motrobüs yolundaki kalabalık 2)

(Görüntülü) METROBÜS KAZA YAPTI; SEFERLER DURDU -9(Motrobüs yolundaki kalabalık 2)

YORUM EKLE
Gönder