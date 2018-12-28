(Görüntülü) Mersin’de korkutan yangın

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, () - MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde 12 katlı apartmanın zeminindeki mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan yangın, çevrede korku dolu anlar yaşattı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında 2 kişi de yaralandı. Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı 2'nci Çevre Yolu Kale Yolu Kavşağı'nda apartmanın zemin katındaki mobilya ve beyaz eşya mağazasında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı alevler sararken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine gelen polis de TOMA ile söndürme çalışmasına destek verdi. Bu arada, işyerlerindeki dumanların dışarıya çıkması için camları kırıldı. Vali Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının üst katlara sıçraması önlendi. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın saat 13.30'da kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı mağazada hasarın çok yüksek olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.