(Görüntülü) Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu: 65 gözaltı

MERSİN polisi, ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına aldı. 19 kişi de aranırken, tahmini kamu zararının 100 milyon TL'yi bulabileceğini bildirdi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıldır teknik takip ile sürdürdükleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, özel harekatın yanı sırada çok sayıda ekiple önceden belirlediği adreslere kentin farklı noktalarına eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında eczacıların ve kalfaların da bulunduğu 65 kişi sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Farklı adreslerde gözaltına alınan şebeke elemanlarının Mersin Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları ekipler tarafından sürüyor. İlk belirlemelere göre hem devleti hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaklaşık 25 milyon TL zararı ortaya çıkarılırken, bunun yaklaşık 100 milyon TL’yi bulabileceği bildirildi. Ekipler sorgulama sırasında yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenlendiğini, şebeke elemanlarının ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılacak.

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