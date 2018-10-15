Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da yaşayan Eren Kayserilioğu (20), babasına ait av tüfeğini merak edip incelerken tetiğe dokunması sonucu sağ bacağından yaralandı.
Bugün Karaman'ın Dağkonak Köyü'nde meydana gelen olayda Kayserilioğlu, ailesiyle birlikte bahçeye çıktı. Burada babasına ait av tüfeğini inceleyen Kayseriloğlu, tetiğe dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına saplanması üzerine yaralanan Kayserilioğlu, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(Görüntülü) Merak edip tüfeği incelerken bacağından yaralandı
Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da yaşayan Eren Kayserilioğu (20), babasına ait av tüfeğini merak edip incelerken tetiğe dokunması sonucu sağ bacağından yaralandı. Bugün Karaman'ın Dağkonak Köyü'nde meydana gelen olayda Kayserilioğlu,...
Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da yaşayan Eren Kayserilioğu (20), babasına ait av tüfeğini merak edip incelerken tetiğe dokunması sonucu sağ bacağından yaralandı.