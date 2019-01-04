(Görüntülü) Menbiç sınırında ÖSO'nun bekleyişi sürüyor (2)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu nedeniyle gözlerin çevrildiği Suriye'nin Menbiç kentinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bekleyişi devam ediyor. Elleri tetikte görev yapan ÖSO güçleri, Menbiç'i de teröristlerden temizlemek istediklerini ifade etti.TSK tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütlerinden arındırılan Cerablus ile teröristlerin halen faaliyette bulunduğu Menbiç'i birbirinden ayıran Sacur Çayı bölgesindeki cephelerde, ÖSO mensuplarının elleri tetikte nöbetleri devam ediyor. TSK'nın zırhlı araç ve personel sevkiyatının sürdüğü Cerablus'a komşu Menbiç sınırında 24 saat teröristleri adım adım takip eden ÖSO güçleri, bir an önce Menbiç ve Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek özgürleştirmek istediklerini ifade etti.Teyakkuz durumunda olduklarını ve operasyon için talimat beklediklerini anlatan ÖSO mensupları, Türkiye sınırındaki tüm yerleşim alanlarını Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesindeki gibi huzura kavuşturmayı ve zorunlu göçe maruz kalanların evlerine dönmesine olanak sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.PKK/YPG'li teröristlerin ise hem Menbiç hem de Ayn-el Arap bölgesinde panik halinde oldukları belirtildi. Teröristlerin nöbet tutmayı, yeni mevzi, siper, hendek ve tünel kazmayı sürdürdükleri görüldü.