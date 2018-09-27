(Görüntülü) Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (1)

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()-MECİDİYEKÖY'DE'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(Görüntülü) Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (1)

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()-MECİDİYEKÖY'DE'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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